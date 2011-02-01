Польща через Євро-2012 скоротить навчальний рік у школах

Міністерство освіти Польщі планує прискорити у наступному році завершення навчального року через проведення в країні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними газети Głos Nauczycielski, міністерство має намір скороти навчальний рік „для безпеки дітей”.

Видання написало, що навчальний рік у 2012 році може завершитися в перший день чемпіонату 8 червня, а не 29 червня, як планувалося раніше. Окрім того планується. що діти можуть піти до школи 15 або 22 серпня замість стандартного 1 вересня.

Представник міністерства сказав виданню, що власті ще не прийняли остаточного рішення в цьому питанні.

„Міністерство освіти працює над рішенням, що забезпечить безпеку учням на час організації Євро-2012”, - сказав прес-секретар відомства Гжегож ЖУРАВСЬКИЙ.

Газета звертає увагу, що досі не відомо, чи зміни в строках навчання стосуватимуться лише в чотирьох містах організаторах чемпіонату чи в усіх школах у Польщі.

За даними видання, організатори за рахунок швидшого закінчення навчального року, розраховують на розвантаження міського транспорту, а також на звільнення місць для ночівлі у гуртожитках.

Głos Nauczycielski відзначає, що Австрія та Швейцарія, які проводили Євро у 2008 році, не реорганізовували навчальний рік, зауваживши, що такі зміни можуть негативно вплинути на літній відпочинок багатьох сімей.

„Багато людей вже планують канікули з дітьми та викупило путівки чи зарезервувало житло на другу половину серпня”, - написала газета.

Як повідомляв УНІАН, Польща очікує на приїзд в країну на матчі європейського футбольного чемпіонату близько 2 млн. уболівальників, котрі приїдуть в чотири-міста, де відбудуться футбольні матчі, Варшаву, Гданськ, Вроцлав та Познань.