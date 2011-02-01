Вийшла друком енциклопедія про Черкащину

В Україні на світ з`явилася перша авторська універсальна енциклопедія українською мовою, яка висвітлює всі сторони економічного, соціального і духовного життя Черкаської області, її міст і сіл, річок і історичних пам`яток.

Як повідомляє Освітній потрал, автор книги, що має назву "Черкащина. Універсальна енциклопедія", – член Спілки письменників України Віктор ЖАДЬКО.

У книзі, зокрема, містяться нові матеріали про Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка і їх оточення, козаків і гайдамаків, гетьманів, про отаманів Холодного Яру, героїчних земляків часів Громадянської і Другої світової воєн. У книзі є відомості про відомих осіб упродовж всього історичного часу: від перших відомостей про заснування і розвиток краю до сьогодні. Значна увага в енциклопедії відводиться природним ресурсам, природокористуванню, охороні довкілля.

Книга налічує 1100 сторінок, на яких близько 4 тис. статей і 4 тис. фотографій, а також 50 малюнків Т.Шевченка. Кожна стаття включає джерела літератури, серед яких архівні наукові, художньо-документальні, історичні та публіцистичні матеріали.

Над зібранням усіх матеріалів автор енциклопедії Віктор Жадько працював більше 10 років.