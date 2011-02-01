Житомир підтримав акцію проти ухвалення закону про вищу освіту

У Житомирі студенти й активісти обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода" провели мітинг проти ухвалення закону "Про вищу освіту в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу на майдані Корольова взяли участь близько 200 активістів ВО "Свобода" та студентів провідних вишів Житомира.

Заступник голови обласної організації ВО "Свобода" Олена ГАЛАГУЗА повідомила, що студенти вимагали відхилити законопроект "Про вищу освіту", скасувати постанову про зменшення у 2011 році кількості осіб, які навчаються за рахунок коштів держбюджету, підвищити студентські стипендії до рівня прожиткового мінімуму, підвищити зарплату викладачам, надати реальну автономію вищим навчальним закладам.

Вона наголосила, що влада не має права ухвалювати такі стратегічні документи, не погодивши їх із безпосередніми учасниками освітнього процесу.

“Організаторами житомирської акції протесту є незалежна студентська профспілка "Пряма дія" та Всеукраїнська молодіжна організація "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ)", - уточнила О.ГАЛАГУЗА. Вона також додала, що цю студентську ініціативу підтримала Житомирська обласна організація ВО "Свобода".

Як повідомляв УНІАН, учора у багатьох містах України, а також біля приміщення парламенту активісти студентських організацій проводили акції протесту проти ухвалення закону про вищу освіту в Україні.

Студентські організації заявляли, що новий законопроект «Про вищу освіту» унеможливлює чесний вступ до ВНЗ та знищує право на безкоштовну освіту в Україні. Згідно з законопроектом, плата за навчання для студентів-контрактників може збільшуватись щороку.

Законопроект, як стверджують активісти, відмовляє студентському самоврядуванню в отриманні фінансування в обсязі 0,5% від спеціального фонду вишів, як це передбачалося попереднім законопроектом.