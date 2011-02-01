З 1 вересня у Москві може запрацювати українська школа

Надзвичайний і Повноважний Посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО не виключає, що з 1 вересня у Москві запрацює українська школа.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції у Москві.

Він зазначив, що посольство України давно займається питанням відкриття української школи у Москві, і недавно про можливість її відкриття заявив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що спочатку головною проблемою у відкритті української школи у Москві здавалася наявність відповідного приміщення, але ці питання виявилися вторинними.

«Я кілька разів зустрічався з керівництвом Москви, зокрема мером Сергієм СОБЯНІНИМ, його заступниками, і одержав запевнення, що проблеми з приміщенням не буде», - сказав він.

На думку посла, у першу чергу потрібно зібрати достатню кількість заявок з боку громадян РФ, які готові віддати своїх дітей навчатися у такій школі.

«Тому на першому етапі починати треба не зі школи, а з класу, і у міру збільшення числа учнів це може перетворитися і на школу», - сказав дипломат.

Друге, не менш важливе питання, за словами посла, це сертифікація школи.

«Батьки повинні бути упевнені, що діти після її (школи – УНІАН) закінчення зможуть вступити у будь-який виш України і Росії, а в ідеалі – і світу. В іншому разі школа повних перспектив не матиме», - вважає він.

За словами посла, необхідно підписати додаткову угоду між країнами, згідно з якою «ця школа випускатиме учнів, які матимуть можливість продовжити свою освіту».

«Я теж сподіваюся, що школа, яку ми створимо з 1 вересня цього року, випускатиме людей, які далі зможуть без проблем діставати вищу освіту... Думаю, найближчим часом це питання буде винесене на засідання гуманітарного комітету міждержкомісії», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.