Мер Тернополя хоче звільнити керівників 21-го дитсадка

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ планує звільнити керівників школи та дитсадка, де у січні сталися резонансі події.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.НАДАЛ повідомив на прес-конференції.

Він зазначив, що керівник дитсадка, в якому було розбито ртутні термометри і при цьому не повідомлено рятувальників та санстанцію, уже оштрафований. «Керівник поніс адмінстягнення. Але це відверта халатність і непрофесійне виконання своїх обов’язків. Питається, чому термометри стояли там, де постійно переодягалися діти? І якщо вже таке сталося, чому не було повідомлено ні МНС, ні санстанцію? Треба було прочекати чотири дні, щоб дійшло до розладів здоров’я у дітей, аж після цього почали рухатися», – сказав С.НАДАЛ.

На його думку, такі дії керівництва дитсадка є свідченням безконтрольності у міській сфері освіти. С.НАДАЛ додав, що буде покарано не лише керівника дитсадку, а й керівників профільного управління.

Він також розповів про наміри звільнити директора ЗОШ №16, у якій четверо учнів захворіло на жовтуху. «Зараз там працює комісія, яка проводить службову перевірку. Думаю, її логічним завершенням буде звільнення керівника школи», – сказав С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у роздягальні дитсадка №21 бабуся, забираючи дитину, випадково зачепила контейнер із ртутними термометрами. Ртуть, яка розлилася з розбитих термометрів, працівники закладу зібрали пилосмоктувачем та промили приміщення розчином перманганату калію. Про інцидент санстанцію та рятувальників було повідомлено аж 28 січня після появи у дітей головного болю та нудоти. Після проведених замірів представники СЕС встановили незначні відхилення від норм, які, як запевнили у СЕС, загрози для здоров’я дітей уже не становили.

У ЗОШ №16 ріст захворюваності на жовтуху серед учнів другого та третього класів стався після того, як один з учнів 22 грудня 2010 року заразився у селі. Згодом 13 січня захворів однокласник хлопця, ще двоє учнів захворіли 19 та 24 січня.

Через паніку, спричинену браком інформації, окремі батьки перестали пускати дітей до школи. Наразі учнів школи щодня обстежують лікар та медсестра. Такі обстеження триватимуть вподовж інкубаційного періоду збудника хвороби – 35 днів з часу останнього зафіксованого факту захворювання.