На Кіровоградщині готуються до оптимізації шкіл

На Кіровоградщині передбачається оптимізувати 38% загальноосвітніх шкіл у зв’язку зі створенням освітніх округів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді в Кіровоградській облдержадміністрації повідомила начальник управління освіти й науки Кіровоградської ОДА Ельза Лещенко.

За її словами, створення освітніх округів передбачається в рамках адміністративно-територіальної реформи.

«В області немає однопрофільної школи, вони всі різнопрофільні. Створення освітніх округів дозволить забезпечити рівний доступ усіх учнів до якісної профільної освіти, раціонально використовувати технічне оснащення, бібліотечний фонд», – зазначила начальник управлінні. Е. Лещенко.

Вона наголосила, що сьогодні з 74 створених в області освітніх округів залишилось 65, а реально діючих – 32.

Голова Кіровоградської обласної адміністрації Сергій Ларін зауважив, що перед тим, як створювати освітні чи госпітальні округи, потрібно прорахувати перспективу розвитку кожного населеного пункту.

«Я далекий від думки, що у нас вийде створити дієві освітні округи у найближчі роки. До цього процесу потрібно підходити зважено і поступово», – наголосив губернатор.