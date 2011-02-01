На Одещині вшанували хвилиною мовчання пам'ять української освіти

Студенти і викладачі багатьох вишів провели 31 січня біля стін Одеської обласної державної адміністрації акцію протесту – вшанували хвилиною мовчання пам`ять української освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, представники наукової інтелігенції, які зібралися навколо стилізованої труни, що символізувала освітню галузь, тримали в руках плакати: «Грядущие преобразования – крах для образования!», «За качественное и доступное образование!» й інші.

Як заявив викладач історичного факультету Одеського Національного університету ім. Мечникова Юрій ШАХІН, «проект закону України «Про вищу освіту», переданий до парламенту міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ, свідчить, що влада вирішила звалити розв‘язання економічних проблем на плечі студентів і викладачів».

«Хіба не з цією метою протягується ідея ліквідації безоплатних місць на заочних відділеннях вишів, а також можливість збільшення вартості контракту впродовж кожного подальшого семестру?», - спитав він.

За словами інших учасників акції, зокрема студентки Ольги КОСТОВОЇ, складається враження, що автори цього законопроекту «прагнуть перетворити Україну на своєрідну робочу резервацію, в щось на кшталт другого Китаю, де європейські держави могли б за безцінь виробляти свою продукцію».

Представники студентства наголошували у своїх виступах, що законопроект, внесений до парламенту керівництвом МОН, також вступає у конфлікт з передвиборчою програмою економічних реформ глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки деякі з його положень погіршують стан освіти в країні, не відповідають сучасним освітнім моделям і європейським стандартам, і тому навряд чи сприятимуть конкурентоспроможності випускників українських вишів.