Британська Рада стала кращою школою англійської мови

За результатами 10 ювілейного конкурсу Best of Kyiv 2010, що традиційно проводиться англомовним тижневиком Kyiv Post, Британська Рада перемогла в категорії «Краща школа англійської мови», набравши 38% голосів.

Про це УНІАН повідомили в Британській Раді.

Цього року за перемогу змагалися компанії в 21 категорії. Британська Рада утретє перемагає в конкурсі як краща школа англійської мови – раніше школа здобула нагороди у 2007 та 2008 роках.

За словами Маргарет Джек, директора Британської Ради в Україні, ця перемога свідчить про задоволення клієнтами "якістю наших послуг і наше лідерство на насиченому й конкурентному ринку мовної освіти". "Ми не збираємось зупинятись на досягнутому – цього літа ми відкриваємо перші в Києві інтенсивні курси англійської для дітей, нові курси підготовки до Кембриджських мовних іспитів і розширюємо наш новий навчальний центр на Оболоні", – сказала вона.

Конкурс Best of Kyiv проходив у два етапи. Редакція Kyiv Post та експерти обрали по п’ять номінантів у кожній з категорій, а для визначення переможців використовувалась змішана система голосування: були рівнозначно враховані голоси читачів Kyiv Post та думки 39 експертів. У відкритому голосуванні на веб-сайті тижневика взяли участь понад 3,000 осіб.