Британська Рада стала кращою школою англійської мови
Відбувся 10 ювілейний конкурс Best of Kyiv 2010
За результатами 10 ювілейного конкурсу Best of Kyiv 2010, що традиційно проводиться англомовним тижневиком Kyiv Post, Британська Рада перемогла в категорії «Краща школа англійської мови», набравши 38% голосів.
Про це УНІАН повідомили в Британській Раді.
Цього року за перемогу змагалися компанії в 21 категорії. Британська Рада утретє перемагає в конкурсі як краща школа англійської мови – раніше школа здобула нагороди у 2007 та 2008 роках.
За словами Маргарет Джек, директора Британської Ради в Україні, ця перемога свідчить про задоволення клієнтами "якістю наших послуг і наше лідерство на насиченому й конкурентному ринку мовної освіти". "Ми не збираємось зупинятись на досягнутому – цього літа ми відкриваємо перші в Києві інтенсивні курси англійської для дітей, нові курси підготовки до Кембриджських мовних іспитів і розширюємо наш новий навчальний центр на Оболоні", – сказала вона.
Конкурс Best of Kyiv проходив у два етапи. Редакція Kyiv Post та експерти обрали по п’ять номінантів у кожній з категорій, а для визначення переможців використовувалась змішана система голосування: були рівнозначно враховані голоси читачів Kyiv Post та думки 39 експертів. У відкритому голосуванні на веб-сайті тижневика взяли участь понад 3,000 осіб.