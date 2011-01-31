Полохало: Партія регіонів має відповісти разом з Табачником

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Володимир ПОЛОХАЛО вважає, що Партія регіонів разом з міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ мають відповісти за законопроект про вищу освіту, проти якого виступають студентство та освітяни.

Про це він заявив на Погоджувальній раді парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету з питань науки і освіти.

«Партія регіонів повинна нарешті визначиться - або вона буде відстоювати інтереси ТАБАЧНИКА, який перманентно вступає в конфлікт із студентством всієї України, або інтереси цього студентства», - наголосив він.

За словами В.ПОЛОХАЛА, “одинадцять місяців головним ворогом ТАБАЧНИКА є студентство”. Депутат заявив, що підтримує вимоги студентів і попросив зняти запропонований міністерством Д.ТАБАЧНИКА законопроект, доки він не пройде громадської експертизи.

«Кабінет міністрів України під тиском освітян вже скасовував свої рішення щодо оплати освітніх послуг. Однак зараз ситуація повторюється. Вважаю, що такий базовий закон потрібно обговорювати у відкритому режимі, а не робити спробу, як це було 12-13 січня 2011 року за моєї відсутності, коли вже вдруге кулуарно ухвалили рішення Комітету без кворуму. Тим більше, що у Верховній Раді є декілька законопроектів з цього питання, а не один пана ТАБАЧНИКА», - наголосив В.ПОЛОХАЛО.

Як повідомлялося, сьогодні одним із ключових питань Погоджувальної ради депутатських фракції Верховної Ради стало обговорення законопроектів № 7486 та 7486-1 про вищу освіту, запропонованих Міносвіти. Причиною обговорення стало збурення студентів, які від імені всього студентства під Верховною Радою вимагали зняти з розгляду цей законопроект, доки не будуть проведені перемови влади зі студентськими та молодіжними організаціями у форматі парламентських слухань. Законопроект №7486-1, окрім інших своїх недоліків, дозволить Міністерству освіти, науки, молоді та спорту України, адміністраціям вищих навчальних закладів за їх бажанням в будь-який момент необмежено та неконтрольовано збільшувати розмір плати за навчання.

На Погоджувальній раді ухвалено рішення провести відкрите засідання Комітету з питань науки і освіти за участі громадськості і обговорити усі законопроекти про вищу освіту.