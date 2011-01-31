Близнюк виступає за об'єднання кількох ВНЗ в регіоні

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК виступив з ініціативою об`єднання кількох вищих навчальних закладів в регіоні через скорочення бюджетного фінансування.

Про це А.БЛИЗНЮК сказав сьогодні на першій своїй відео-онлайн-прес-конференції, на якій зокрема вісвітлів проблематику сфери освіти в Донецькій області, інформує офіційний веб-сайт Донецької обласної держадміністрації.

Голова облдержадміністрації зазначив: “Ми маємо 12 тис. 500 бюджетних місць у ВНЗ. У минулому році мали 42 тис. випускників, тобто потенційних абітурієнтів - більше 30 тисяч. А місць у ВНЗ 12, 5 тисяч. У цьому році, у зв`язку з раніше прийнятим рішенням про перехід на 12-річну освіту в цьому році, випускників буде всього лише 5 тисяч 400 чоловік. Держава, бачачи ситуацію, приймає рішення, що з цим робити. Про скорочення державного фінансування студентів на ті спеціальності, за якими в Донецькій області 32 тисячі молоді зареєстровані на біржі праці. Юристів, економістів, тобто ті професії, за якими молодь після закінчення ВНЗ стає незатребуваною і йде на біржу праці”.

За словами А.БЛИЗНЮКА, враховуючи це необхідний наступний крок: “Пропозиція, з якою я виступив, така: об`єднати кілька вищих навчальних закладів у нас в регіоні”.

Він звернув увагу, що у ВНЗ є певні витрати на викладачів, утримання будівлі тощо, але в наступному навчальному році держава менше дасть грошей і в 2 рази зменшиться набір комерційний.

“Витрати не зміняться, а доходів буде в 2 рази менше. Яка природна реакція у цього навчального закладу? Підняти ціну на навчання. Якщо держава бачить цю проблему, вона повинна попереджати цю ситуацію? Зобов`язана. Тому ми ініціювали об`єднання декількох вищих навчальних закладів у нас в регіоні. Як мінімум 6, щоб організувати на їх базі не більше 3”, - сказав А.БЛИЗНЮК. Він переконаний, що це дозволить знизити матеріальні витрати, в тому числі і на апарат управління безпосередньо. І створити умови для утримання зростання ціни на навчання.

“Ми будемо працювати з трудовими колективами, із студентством та абітурієнтами в цьому напрямку”, - зазначив голвоа облдерждміністрації.