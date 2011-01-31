У Чернігові за хабар затримано викладача ВНЗ

У Чернігові в одному з вищих навчальних закладів за одержання хабара затримано викладача.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

Зокрема, як розповіли в міліції, студенти заочного відділення мали скласти іспит з історії. Після письмового контрольного тестування для отримання допуску до іспиту більше половини студентів з групи із завданнями не впоралися. Для позитивного вирішення питання викладач запропонувала всім – і тим, хто склав, і тим, хто не впорався з контрольною роботою, - для успішної здачі іспиту зібрати по 150 грн. зі студента (всього 3600 грн.).

Ряд студентів, обурених цією пропозицією, звернулися до правоохоронців. Співробітники сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю міськвідділу затримали викладачку “на гарячому”. Жінка повністю визнала свою провину та написала явку з повинною.

Наразі міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України "одержання хабара", що загрожує позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з наступним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час перевіряється інформація щодо причетності викладачки до інших аналогічних злочинів. Розслідування триває.