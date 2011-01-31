Законопроект про вищу освіту не планується розглядати на цій сесії ВР
Заявляє Литвин
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що законопроект про вищу освіту не запланований до розгляду на нинішній сесії парламенту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів.
“Питання освіти, які біля стін Верховної Ради у понеділок озвучили пікетувальники, не стоять у порядку денному нинішньої сесії”, - стверджує В.ЛИТВИН (УНІАН: студенти сьогодні біля ВР провели акцію, вимагаючи не допустити прийняття нового закону «Про вищу освіту» та наполягаючи на скасуванні вказівки Міносвіти про скорочення у вишах кількості місць державного замовлення).
Водночас, сказав спікер, «зрозуміла та стурбованість, якою переймаються молоді люди і організатори вищої освіти в Україні».
За словами керівника парламенту, «немає жодного сумніву, що у цьому питанні потрібно наводити порядок». Разом з тим, це має бути розумний підхід і широка гласність, сказав він, додавши, що вже поставив перед профільним парламентським комітетом вимогу розглянути ці питання відкрито і з запрошенням фахівців та ЗМІ. «Після того - вийти на широке обговорення, і лише потім - на прийняття узгодженого рішення», - запропонував В.ЛИТВИН.
Голова Верховної Ради наголосив, що «питання, які стосуються гуманітарної сфери, у тому числі й освіти, треба розглядати прискіпливо, відповідально і професійно», оскільки «на питаннях мови, освіти, історії, відбувається розкол і нам не треба створювати проблем у цій сфері політичним шляхом».
В.ЛИТВИН вважає, що система вищої освіти в Україні катастрофічно деградує, і неприпустимим є те, що «в державі на сьогодні майже тисяча вищих навчальних закладів, понад двісті університетів, (вчорашні профтехучилища назвали університетами)». «Але й одним махом відрізати ті рішення, які вже були прийняті, також неправильно», - сказав він.
На думку голови ВР, треба передбачити розумний підхід до вирішення цієї проблеми. Він нагадав, що цивілізований світ вибудовуватиме своє майбутнє на тріаді: інновації, освіта, відновлювальні джерела енергії - і констатував, що «ми у цьому плані серйозно відстаємо, втративши позиції фундаментальної підготовки, які ми мали».