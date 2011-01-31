США вводить нові правила для студентів із СНД

Посольство США в Москві (РФ) заявило про затвердження нових правил для студентів, що беруть участь у програмі обміну Work and Travel USA, інформує Освітній портал.

Зміни торкнуться учасників із шести країн СНД, у тому числі України. За словами генерального консула Річарда БІРА, метою всіх змін є захист прав та інтересів учасників.

Суть змін, у першу чергу, стосується обов`язкової наявності роботи у США, яка має бути схвалена і підтверджена всіма документами і лише після цього можна буде проходити співбесіду в посольстві (для України це правило існувало й раніше). Інформація в Job Offer і формі DS-2019 повинна збігатися. До візової анкети, анкети учасника програми, а також до системи SEVIS тепер буде внесена повна інформація про роботу студента, включаючи адреси працедавця.

"Зміни цих правил не вплинуть на роботу крупних агентств, ми, наприклад, вже давно працюємо за цією схемою. А ось торгівля вакансіями як справжніми так і "фейковими" (робота існує, лише на папері, а по приїзду студент має намір знайти її самостійно) тепер "поза законом", - коментує PR-менеджер компанії Studentland Олександр СЕМЕНЕНКО.

Можливість знайти роботу в США самостійно залишається. Але за новими правилами спонсорська організація в США зобов`язана перевірити вакансію для учасника програми і вислати анкету безпосередньо в посольство США. "Це допоможе не допустити торгівлі цими документами", - пише в своєму блозі генеральний консул Річард БІР.

Також, тепер дата початку програми в Україні зафіксована. Програма стартує 6 травня і закінчується 6 вересня.

Work and Travel USA - програма культурного обміну для студентів, що існує під керівництвом і підтримкою Держдепартаменту США. Програма дає можливість іноземним студентам жити, подорожувати і працювати в США під час літніх канікул.