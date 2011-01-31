У школі встановили термінал для внесення благодійних коштів

Спеціальний термінал для благодійних внесків встановлено у приміщенні Першої міської гімназії міста Черкаси.

Як повідомила кореспонденту УНІАН директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому Ірина Топчій, це перший і єдиний апарат, розміщений у школах міста.

“Після випробувального терміну ми з’ясуємо, чи варто рекомендувати іншим школам і дитсадочкам встановлювати такий термінал”, – зазначила Топчій.

Термінал встановлено в бухгалтерії гімназії. Працівники бухгалтерії при потребі нададуть необхідну допомогу та консультації щодо користування терміналом. Для внесення коштів може бути використана будь-яка пластикова картка. Термінал навчальному закладу безкоштовно надав один із місцевих банків. Як розповів директор Першої міської гімназії Черкас Сергій Саєнко, таким чином зменшиться кількість готівки у гімназії.

Термінал встановлено для зручності батьків, комісія за послугу є дещо меншою за банківську.