Президент і уряд мають мати спільну позицію щодо реформи освіти

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України та уряд мають озвучити єдину спільну позицію щодо законопроекту «Про вищу освіту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Віце-спікер, зокрема, зауважив, що, як і прогнозувалося, законопроект «Про вищу освіту», який внесений групою народних депутатів від парламентської більшості, але який фактично є законопроектом Міністерства освіти, вже викликав хвилю протестів студентів та громадськості. Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, реформу в системі освіті повинні готувати фахівці за згодою з вищими навчальними закладами, а не політики.

Він наголосив, що для виходу з ситуації довкола розгляду законопроекту «Про вищу освіту» повинна бути озвучена чітка позиція Президента і уряду з цього питання. Він зауважив, що із засобів масової інформації «ми чуємо, що нас готують до повторення історії з Податковим кодексом, коли є концепція «поганих» депутатів більшості та поганого міністерства і є концепція «доброго» Президента, який проти цього». Натомість, віце-спікер назвав цинізмом спочатку збурити студентське середовище і всі виші для того, щоб потім ветувати даний законопроект.

На переконання М.ТОМЕНКА, на першому етапі це повинен бути законопроект, який презентує спільну позицію Президента і уряду, а Верховна Рада повинна пройти повну процедуру його прийняття: провести парламентські слухання стосовно цього питання, потім розглянути у профільному комітеті та винести для обговорення у сесійну залу.

М.ТОМЕНКО також висловив сподівання, що парламент буде діяти таким чином по відношенню до всіх законопроектів, які стосуються погіршення соціального стану громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля ВР студенти провели акцію з вимогою не допустити прийняття нового закону «Про вищу освіту» та скорочення держзамовлення в університетах.

На думку учасників акції, новий законопроект «Про вищу освіту» унеможливлює чесний вступ до ВНЗ та знищує право на безкоштовну освіту в Україні. Зокрема, згідно з документом, плата за навчання для студентів-контрактників може збільшуватись щороку.