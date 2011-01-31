Герман: ініціативи Табачника потребують всенародного обговорення

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявляє, що підготовлений Міністерством освіти та науки, молоді і спорту законопроект про вищу освіту потребує всенародного обговорення.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в коментарі кореспонденту УНІАН.

“У нас є дискусія (з міністром освіти, науки, молоді та спорту Дмитром ТАБАЧНИКОМ - УНІАН). Є різні підходи до концепції реформ в освіті. Я думаю, що треба провести всенародне обговорення, заслухати на Громадській гуманітарній раді наявні концепції та прийти до спільного рішення”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона, зокрема, наголосила, що запропоновані реформи не повинні призвести до підвищення платні за навчання. “І ми справді не можемо приймати рішення, які обмежуватимуть студентське самоврядування та занижувати статус чи рейтинг провідних українських вищих навчальних закладів”, - зазначила також Г.ГЕРМАН.

За її словами, “це нормально, коли висловлюються різні думки”. “Наприклад, у нас в парламенті зареєстрований законопроект Юрія МІРОШНИЧЕНКА, який також концептуально відрізняється від того, що пропонує Д.ТАБАЧНИК. Тому треба спокійно все це розглядати, спокійно приймати рішення, таке, яке було б вигідне, насамперед, студентам, вишам і яке спрямоване на виконання президентської програми, що має на меті вивести низку українських вищих навчальних закладів до списку найбільш рейтингових у світі”, - заявила Г.ГЕРМАН.