У Запоріжжі студенти пікетували облдержадміністрацію

Сьогодні студенти кількох вишів - близько 60 чоловік - провели пікет перед будівлею Запорізької облдержадміністрації проти ухвалення законопроекту "Про вищу освіту".

Як передає кореспондент УНІАН, за даними учасників акції, пікет пройшов у рамках всеукраїнської студентської акції "Проти деградації освіти". Запорізькі студенти провели її з транспарантами і гаслами: "Хочу їсти і навчатися", "Даєш право на освіту!", "Освіта не привілей!".

"Студенти стурбовані своїм майбутнім, адже у разі ухвалення законопроекту "Про вищу освіту" № 7486-1 бюджетні місця у вишах буде скорочено на 42%, ускладниться процес вступу до вишів школярів: враховуватиметься середній бал атестата, що може провокувати корупцію", - заявив учасник акції, голова Запорізької обласної спілки "Демократичний альянс" Олександр СОВА.

Запорізькі студенти також вимагали не підвищувати ціни на навчання, підвищити розмір стипендії до прожиткового мінімуму і надати вишам більшу самостійність.