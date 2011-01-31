Луцький про протест студентів: це політична, проплачена акція

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Максим ЛУЦЬКИЙ запевняє, що комітет готовий до конструктивного діалогу щодо покращення законопроекту про вищу освіту, але не за допомогою мітингів та ультиматумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи акції протесту студентів під стінами Верховної Ради.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, сьогодні він особисто спілкувався з мітингувальниками, але так і не почув від них конкретних зауважень і пропозицій до даного законопроекту.

Як сказав М.ЛУЦЬКИЙ, більшість мітингувальників переймалися лише одним питанням – ситуацією навколо Києво-Могилянської академії. «Мітингом це назвати доволі важко. Це політична, проплачена, небагаточисельна акція. Всі плакати намальовані в одному місці», - сказав він.

М.ЛУЦЬКИЙ зазначив, що реальних підстав для проведення якихось акцій протесту немає, оскільки нова редакція закону про вищу освіту не ухвалена, і це є лише законопроектом, який можна змінити між першим та другим читаннями. «Я не бачу ніякого сенсу в пікетуванні», - сказав він.

«Це питання потрібно вирішувати шляхом конструктивного діалогу, а не з барабанами і дудками під стінами Верховної Ради», - сказав він.

Як наголосив М.ЛУЦЬКИЙ, якщо дійсно студенти організують ініціативну групу та викладуть свої конкретні зауваження та пропозиції, то їх радо вислухають у Комітеті з питань освіти. «З усіма пропозиціями ми чекаємо їх і в комітеті, і особисто я їх чекаю. Але не з барабанами та дудками, а з конкретними пропозиціями, бо закон про вищу освіту – це стратегічний закон, який ухвалюється на багато років», - сказав перший заступник голови профільного комітету ВР.