Під стіни ВР прийшли студенти - просять їх «не дражнити»

Біля Верховної Ради України студенти проводять акцію протесту проти прийняття нового закону про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі парламенту зібралося більше ста студентів.

Як повідомили самі учасники акції протесту, прийшли здебільшого студенти Києво-Могилянської академії та інших київських вишів.

Вони тримають плакати із написами: «Могилянка проти комерціалізації освіти», «У загребущі лапи МОН Могилянку не дамо», «Не дражни студента» та інші.

Як зазначили учасники акції, вони мають намір протестувати доти, доки Верховна Рада не відмовиться від розгляду цього законопроекту. В разі, якщо цього не буде зроблено, студенти заявляють про намір проводити всеукраїнські акції протесту.

Зокрема, студенти зазначають, що цей законопроект «Про вищу освіту» обмежує автономію університетів та надає керівництву вишів великі права для відрахування студентів.