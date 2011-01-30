Сумський держуніверситет презентував репозитарій

У Сумському державному університеті презентовано репозитарій - електронний науковий архів для науковців, викладачів, студентів та online-студії - аналогів яких немає серед вищих навчальних закладів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, в Україні лише 7 вітчизняних університетів мають електронні наукові архіви.

“Це новий формат доступу до наукової інформації. Репозитарій створено для забезпечення накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти і з метою поширення цих матеріалів у світовому науково-освітньому просторі”, - повідомили в прес-службі держуніверситету.

У СумДУ репозитарій почав свою роботу у грудні 2010 року як пілотний проект. За період місячного існування у репозитарії вже розміщено понад 2,5 тисячі документів 750 науковців та викладачів університету, зареєстровано понад 26 тис. відвідувань із 40 країн світу.

За словами директора бібліотеки СумДУ Тетяни СЛАБКО, оnline-студія - це своєрідний комп’ютерний клас з чотирма ізольованими один від одного комп’ютерами та спеціальними сенсорними дошками. Саме у студії розпочато роботу з підготовки відеолекцій, що поповнюють електронну бібліотеку СумДУ.

Також студенти, які навчаються на заочній та дистанційній формах навчання, як правило, були відірвані від безпосереднього спілкування з викладачами. Відтепер викладачі, незважаючи на відстані, зможуть використовувати звичні методи роботи – малювати формули, схеми та графіки, показувати презентації, відеофільми тощо, а студенти перебуватимуть на віртуальній лекції.