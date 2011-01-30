Табачник надав російській "особливої ролі"

Міносвіти затвердило нову концепцію шкільної літературної освіти. Предметом літературної освіти в Україні будуть твори українського, російського та світового письменства, а також письменства представників інших національностей, що проживають в Україні. -AAA+Концепція літературної освіти затверджена наказом Міністерства освіти і науки №58 від 26 січня цього року. Як зазначається в документі, концепція спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою та необхідністю збереження національної ідентичності.

Автори зазначають, що необхідність розробки єдиної Концепції літературної освіти виникла у зв’язку з тим, що літературну освіту в школі забезпечують декілька різних предметів. На твердження авторів, актуальність нової концепції літературної освіти викликана відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками, а також необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу.

Одним з основних завдань концепції є вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, – таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури.

Згідно з документом, у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання обов’язково вивчаються «українська література» та «світова література». Можливою також є інтеграція цих літературних курсів.

Також у документі зазначається, що література інших народів, що мешкають в Україні, сприяє усвідомленню учнями культурного багатства нашої країни. Особлива роль при цьому належить російській літературі, як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей.

Предметом літературної освіти, відповідно до затвердженої концепції, є вершинні твори українського, російського, світового письменства та письменства представників інших національностей, що проживають в Україні. Разом з тим, зазначається в документі, сучасні досягнення науковців та методистів, досвід практичної роботи вчителів-словесників переконують в ефективності поширення поруч із традиційними й нових принципів літературної освіти.

Одним з таких принципів на думку розробників концепції, має стати принцип канонічності «золотого» фонду класичної літератури, як основи літературної освіти. В історії української, російської та світової літератури є твори, перевірені часом і багатьма поколіннями.

Тому, зазначається в концепції, в процесі перебудови системи літературної освіти потрібно зберегти цей «золотий» фонд української, російської та іншої класики народів світу, – пише «Освіта».

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