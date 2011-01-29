Герман: Янукович ніколи не підтримає реформи Табачника
Заради іншого міністра освіти заступниця голови АП готова стати безробітною
Президент Віктор Янукович ніколи не підтримає концепцію освітніх реформ, яку пропонує міністр освіти Дмитро Табачник.
Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі Шустер Live.
"Президент ніколи не підтримає тої концепції реформ в освіті, які пропонує зараз Дмитро Володимирович", - сказала вона.
"Ніколи Могилянська академія, Острозька академія не перестануть бути університетами тільки тому, що робиться така концепція, щоб університет Поплавського був університетом, бо там багато студентів, а академія Могилянська була ліцеєм. Того президент ніколи не допустить", - зазначила Герман.
"На кожного Табачника є в Україні президент. Я вам гарантую, що президент зробить все, щоб в українських вузах було широке самоврядування, щоб їм давали якнайбільше свободи", - заявила чиновниця.
Крім того, Герман сказала: "Якби я призначала міністрів, або якби це було в моїй волі, то я готова була б сьогодні скласти всі свої повноваження і піти на вільні журналістські хліби, чи стати безробітною, лише для того, щоб міністром освіти був хтось інший".