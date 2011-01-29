Герман: Янукович ніколи не підтримає реформи Табачника

Президент Віктор Янукович ніколи не підтримає концепцію освітніх реформ, яку пропонує міністр освіти Дмитро Табачник.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі Шустер Live.

"Президент ніколи не підтримає тої концепції реформ в освіті, які пропонує зараз Дмитро Володимирович", - сказала вона.

"Ніколи Могилянська академія, Острозька академія не перестануть бути університетами тільки тому, що робиться така концепція, щоб університет Поплавського був університетом, бо там багато студентів, а академія Могилянська була ліцеєм. Того президент ніколи не допустить", - зазначила Герман.

"На кожного Табачника є в Україні президент. Я вам гарантую, що президент зробить все, щоб в українських вузах було широке самоврядування, щоб їм давали якнайбільше свободи", - заявила чиновниця.

Крім того, Герман сказала: "Якби я призначала міністрів, або якби це було в моїй волі, то я готова була б сьогодні скласти всі свої повноваження і піти на вільні журналістські хліби, чи стати безробітною, лише для того, щоб міністром освіти був хтось інший".

Українська правда