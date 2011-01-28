Бібліотеки Херсона з'єднають комп'ютерною мережею
16:08, 28 січня 2011Освіта
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Для більш зручного доступу читачів до бібліотечних фондів
Усі публічні бібліотеки Херсона в 2011 році планується об`єднати єдиною комп`ютерною мережею.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник міського голови Херсона Сергій ЧЕРЕВКО.
"Це робиться для більш зручного доступу читачів до бібліотечних фондів. Їх каталоги буде розміщено в мережі", - сказав він.
С.ЧЕРЕВКО зазначив також, що якщо читач не може одержати ту або іншу літературу у відвідуваній бібліотеці, то за допомогою мережі зможе дізнатися, в якій з бібліотек міста він зможе швидко взяти необхідну йому книгу.
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