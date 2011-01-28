Українська молодь вшанує Героїв Крут

Українська молодь, учні та студенти, вшанують пам’ять бійців Студентського Куреня, які 29 січня 1918 року перетнули шлях наступу більшовицької армади, що прямувала до Києва.

Як повідомили УНІАН у ГР «Відсіч», захід щодо вшанування пам’яті Героїв Крут відбудеться 29 січня 2011 року на залізничній станції Крути Ніжинського району на Чернігівщині. Початок о 10.30

“Цвіт українства, що поліг під Крутами, є символом української неупокореності та докором політикам, котрі нездатні вгамувати свої міжпартійні чвари заради вищої мети – Україна”, – йдеться у повідомленні ГР «Відсіч».