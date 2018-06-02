Як отримати вищу освіту в Польщі: пам’ятка абітурієнту

Польські ВНЗ, на відміну від українських, проводять зарахування студентів двічі на рік. Тож якщо ви бажаєте здобувати вищу освіту у Європі, але не встигли потрапити до зимового набору (на березень), саме час починати готуватися до вступу у вересні. Як то кажуть, готуй сани влітку, а воза взимку.

Перш за все варто визначитися з напрямком підготовки. Корпорація «Українсько-польський центр академічних обмінів» презентуючи польські університети Варшави, Лодзя, Ополя, Катовіц, Хожува пропонує українським абітурієнтам майже 180 напрямів та спеціальностей за денною, заочною і дистанційною формами навчання.

Основні напрями підготовки: банківська справа, економіка, електроніка і телекомунікації, європеїстика, журналістика, інформатика, логістика, менеджмент, міжнародні відносини, соціологія, туристична справа і рекреація, філологія, фінанси і облік та ін.

З майбутньою спеціальністю визначилися. У шкільному атестаті чи дипломі бакалавра (при вступі до магістратури) оцінки гарні. Тепер головне – опанувати польську. І шлях до європейської освіти відкритий.

«Українсько-польський центр академічних обмінів» проводить курси польської мови, адаптовані спеціально для майбутніх українських студентів.

Корпорація також вирішує питання мовної адаптації, створюючи на базі навчальних закладів України – партнерів проекту – «зеровку», де викладання забезпечують фахівці як з України, так і з Польщі.

Опанувавши на гідному рівні польську (а ця мова українцям дається легко), студент пише заяву, збирає пакет необхідних документів і проходить внутрішнє тестування в Корпорації, переважно, з польської, англійської мови та країнознавства (загальні відомості про Польщу, Європейський Союз), аби показати свій загальний рівень і світогляд.

Тобто, щоб стати студентом польського вишу, навіть не обов’язково їхати складати іспити до сусідньої держави. Завдяки діяльності «Українсько-польського центру академічних обмінів» зарахування відбувається безпосередньо в Україні, якщо, звісно, всі випробування будуть успішно пройдені.

До того ж, Корпорація сприяє пільговій платі за навчання українських студентів. Якщо мінімальна вартість одного року навчання для іноземців, визначена урядом Польщі, становить 2200 євро, то стараннями Корпорації ця сума була знижена майже вдвічі.

Центр також забезпечує довгострокові візи та картки тривалого побуту для проживання у Польщі, і допомагає студентам поселитися у гуртожиток на час навчання.

Ще одна приємна новина для українських студентів – навчання на бакалавраті в Польщі триває лише 3 роки (в Україні – 4), а магістрам доведеться “гризти граніт науки” 2 роки. До того ж у польських ВНЗ кількість лекцій і семінарів приблизно в півтора рази менше, ніж у вишах України. І значно більше часу відведено на самостійну роботу.

Загальні витрати студента на навчання в Польщі за програмою, запропонованою Корпорацією, складатиме з оплатою за навчання, проживання, харчування, страхування в межах 1840 – 2950 євро на рік. Якщо студент буде підпрацьовувати або отримає якусь спеціальну стипендію чи грант, то витрати на навчання можуть бути частково чи навіть повністю компенсовані.

Детальніше про умови вступу до польських ВНЗ можна дізнатися на офіційному сайті Корпорації «Українсько-польський центр академічних обмінів».

Любов Ліщина