Українців ознайомлять з умовами навчання у ВНЗ Польщі

Українські абітурієнти та їхні батьки зможуть на власні очі побачити та оцінити умови та перспективи навчання Європі, познайомитись з навчальною програмою, керівництвом і викладачами вищих навчальних закладів, умовами проживання, харчування, інфраструктурою, а також поспілкуватися зі студентами-українцями, які вступали до польських ВНЗ за програмою Корпорації “Українсько-Польський центр академічних обмінів”.

Як повідомили УНІАН у Корпорації, навесні 2011 року відбудуться екскурсії до Польщі, в рамках яких всі зацікавлені українці відвідують Варшаву, Лодзь, Хожув, Катовіце, Ополе. Окрім відвідування вишів, учасники екскурсії також матимуть можливість ознайомитися з місцевими видатними пам’ятками.

Детальніше про умови поїздки можна дізнатися на офіційному сайті Корпорації “Українсько-польський центр академічних обмінів”.