Студенти повстануть проти «освітніх реформ» Табачника

31 січня у багатьох містах України (Києві, Харкові, Донецьку, Одесі, Хмельницьку, Житомирі) студентські та молодіжні організації проведуть попереджувальну акцію протесту проти останніх «освітніх нововведень» української влади.

Як повідомили УНІАН у незалежній профспілці «Пряма дія», в Києві акція розпочнеться біля верхнього виходу зі станції метро Хрещатик (вул. Інститутська) о 9:00. Звідти протестувальники пройдуть маршем до Верховної Ради, де відбудеться пікет.

Студенти вимагають відхилити законопроект «Про вищу освіту», скасувати постанову про скорочення в 2011 році держзамовлення на 42%, підвищити студентські стипендії до прожиткового мінімуму, підвищити зарплату викладачам, надати реальну автономію вищим навчальним закладам.

Активісти заявляють, що до організації акції не залучені політичні партії, партійні організації та інші провокатори. Під час акції заборонена символіка політичних партій, припартійних організацій та інших провокаторів, відзначають організатори.

Організаторами акцій протесту є незалежна студентська профспілка «Пряма дія», Всеукраїнська молодіжна організація «Фундація Регіональних Ініціатив», Спудейське братство НаУКМА, Студколегія НаУКМА, Фундація регіональних ініціатив, ГР «Відсіч», Центр візуальної культури.

Молодь обіцяє вдатися до масовіших акцій протесту, якщо влада проігнорує їхню позицію.

Нагадаємо, законопроект «Про вищу освіту» викликав хвилю критики з боку громадськості та експертів, які вважають, що він загрожує ще більше комерціалізувати освіту в Україні та може призвести до звуження права громадян на освіту, яке закріплене Конституцією.