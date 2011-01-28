На Волині планують відкрити 67 дитячих садочків

На Волині до 2014 року планують відкрити 67 дитячих садочків. Серед них 28 новозбудованих. А також відкрити 78 додаткових груп на базі діючих закладів.

Про це йшлося під час колегії управління освіти та науки ОДА, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Як повідомив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Михайло ПОПОВИЧ, у 2010 році в області відкрито 17 замість запланованих 9 дошкільних навчальних закладів та створено 1 навчально-виховний комплекс. Крім того, почали функціонувати 16 додаткових груп на базі існуючих дошкільних навчальних закладів.

Таким чином, за словами М.ПОПОВИЧА, на початок 2011 року початкову освіту в області забезпечує 400 ДНЗ та 45 НВК. Дошкільною освітою охоплено понад 30 тисяч дітей, що становить 45,5% від загальної кількості дітей.