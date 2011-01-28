В "Острозькій академії" відкрили Центр з вивчення стародруків

У Національному університеті «Острозька академія» відкрито перший в Україні Центр з вивчення стародруків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі «Острозькій академії», за кількістю стародруків університет є лідером серед вишів України.

Серед найцінніших раритетів – знаменита «Острозька Біблія», видана у 1581 році у Дерманському монастирі Іваном Федоровим. Саме на цьому унікальному виданні наприкінці 2010 року вперше давали присягу депутати новообраної Рівненської обласної ради.

В «Острозькій академії» вважають, що ці стародруки є надбанням усього українського народу, тому й відкрили центр з їх вивчення та перекладу. Це зроблено також з метою, щоб над стародруками могли працювати у стінах Академії студенти і вчені з різних регіонів України.