На Львівщині приватні установи незаконно орендують дитсадки

Органами прокуратури Львівської області перевірено правомірність відчуження майна та земельних ділянок закладів освіти області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, результати проведених перевірок засвідчили, що органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також керівники закладів освіти не завжди діють у відповідності до вимог чинного законодавства.

«Незважаючи на переповненість мережі дошкільних закладів освіти, в порушення вимог ст.16 Закону України «Про дошкільну освіту», якою передбачено заборону здачі в оренду приміщень дитсадків, виявлені факти, коли державними та приватними установами орендуються такі приміщення, зокрема на території Галицького, Сихівського Франківського та Шевченківського районів Львова та в Миколаївському районі області», – інформує прес-служба.

Також, прокурорами виявлені випадки коли незаконними рішеннями посадовці органів місцевого самоврядування прагнуть вилучити майно та землі закладів освіти.

«В ході перевірок виявлені випадки коли директор одного з професійних училищ Стрийщини самостійно, не отримавши відповідного дозволу Міністерства освіти і науки України, ініціював перед органом місцевого самоврядування відчуження двох земельних ділянок з користування училища. Водночас, директор іншого училища, що в Дрогобичі, тривалий час «не помічав», що на території училища незаконно збудовано гаражі», – зазначається у повідомленні.

Прокурорами згаданих районів пред’явлено позови про звільнення та повернення незаконно вилучених та зайнятих земельних ділянок.

Як засвідчили перевірки, поширеним явищем на території області є використання закладами освіти земельних ділянок без належних документів.

Прокурорами також перевірялися наявність та причини заборгованості з виплати орендної плати підприємствами, якими орендується майно закладів освіти. Ставилося питання про примусове виселення несправних платників.

Загалом, органами прокуратури Львівської області за наслідками згаданих перевірок, внесено 49 приписів, подань, принесено 1 протест, винесено 1 постанову про порушення дисциплінарного провадження, поставлено питання про дисциплінарну відповідальність 23 посадових осіб, заявлено 6 позовів вказаної категорії, а за документами прокурорського реагування постановлено питання про повернення 0,1700 га землі та 728 м. кв. приміщень, які належать закладам освіти області, з яких 68,8 м. кв. уже повернуто. Попереджено незаконне вилучення 3512 м. кв. приміщень закладів освіти.