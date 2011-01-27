Експерт: корупцію у вишах заохочують студенти та їх батьки

Експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО вважає, що корупцію у вишах заохочують самі студенти та їх батьки.

Таку думку вона висловила к коментарі, переданому УНІАН Інститутом Горшеніна.

«Феномен корупції у вишах багато в чому пов`язаний з тим, що вищі навчальні заклади перетворилися на фабрику з виробництва дипломів», - відзначила експерт.

За словами М.ТКАЧЕНКО, жодна зі сторін не зацікавлена у змісті і якості процесу навчання. «Низькі зарплати викладачів не сприяють зростанню мотивації, студенти ж (та їх батьки) корупцію охоче заохочують. Навіщо вчитися, якщо можна заплатити? Ринок з виробництву рефератів, дипломних і курсових робіт і навіть дисертацій начебто говорить студенту: все купується і продається, напружуватися не треба», - відзначила експерт.

М.ТКАЧЕНКО сказала, що сьогодні на ринку праці цінуються зовсім не знання і компетенція, а якісь інші якості, які до освіти прямого відношення не мають.

«Життєвий успіх залежить не від рівня підготовки, а від абсолютно інших чинників, серед яких: наявність зв`язків, статус батьків, фінансовий базис сім`ї. Тобто, у нас у країні у сфері конвенціональних цінностей відбулися серйозні мутації і невідомо, чи може ця ситуація нормалізуватися. Про що думає молода людина? Вона думає, що, взагалі кажучи, добре жити можна і без диплома, однак з дипломом спокійніше – нехай він буде про всяк випадок», - вважає М.ТКАЧЕНКО.

На її думку, подолати корупцію у вишах можна тільки у разі дуже складної комплексної дії з повернення у суспільство базової цінності освіти. «Мало хто розуміє, що для держави це – стратегема номер один, основний вектор розвитку. Інакше нам не подолати відставання у галузі науки, інженерії, високих технологій. Ми дуже лестимо собі, коли говоримо, що у нас країна з високим відсотком освіченого населення. Диплом про вищу освіту останнім часом до освіти має украй непряме відношення», - вважає експерт.