Табачник: у Москві будуть дві українські бібліотеки

Україна ініціює створення в Москві повноцінної бібліотеки української літератури при Національному культурному центрі посольства України в РФ на Арбаті, повідомив міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро Табачник за підсумками засідання української частини підкомітету з питань гуманітарної співпраці українсько-російської міждержавної комісії.

"З цією ініціативою ми звертатимемося до президента України Віктора Януковича. Відповідні документи підготовлені міністерством закордонних справ і міністерством освіти, науки, молоді і спорту", - наводить його слова РІА "Новости".

Табачник додав, що бібліотека української літератури в Москві працює в звичайному режимі.

Він також зазначив, що не бачить суперечностей в одночасній роботі української бібліотеки, яка фінансується урядом Москви, і майбутньої бібліотеки при українському посольстві.

МЗС України в січні прийняв рішення створити новий бібліотечний центр української літератури шляхом поповнення фондів існуючої інформаційно-довідкової бібліотеки при Культурному центрі України в Москві.