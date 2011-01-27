За версією Міносвіти, українська мова залишиться в "шароварному контексті"

Положення розробленого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту проекту Концепції мовної освіти в Україні у майбутньому збільшать наявний поділ у суспільстві за мовною ознакою та посилить напругу між носіями різних мов. Про це йдеться у Зверненні представників громадських організацій до міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

“Вражає загальна тональність концепції, яка чомусь подає українську мову з етноцентричного ракурсу, а російську – з модерно-прагматичного. Така постановка питання, з нашої точки зору, не сприятиме виходу української мови та культури з шароварного контексту і однозначно не мотивуватиме молоде покоління до вивчення державної мови як мови прогресу, престижу, високого соціального статусу”, - зазначається у зверненні.

Автори звернення також вважають абсурдним прагнення авторів Концепції отримати у результаті впровадження своїх ідей “багатомовність, яка передбачає усвідомлене розмежування мовних систем і відносно вільний перехід з однієї мови на іншу”. На думку представників громадських організацій це було б логічним, коли б мовна особистість українських учнів та студентів була сформована, якби за роки незалежності було успішно піднято престижність української мови та подолано комплекс меншовартості. “Аж після того, як буде подолано всі негативні культурні наслідки постколоніального минулого, можемо розпочинати етап створення комфортного середовища для незагрожених мов, наприклад, для російської”, - зазначається у зверненні.

Автори звернення також висловлюють своє обурення з приводу того, що Міністерство освіти розмістило цей важливий освітній документ на своєму сайті напередодні Нового року, саме перед початком цілого циклу свят, і закликало громадськість подати зауваження та пропозиції до 20 січня 2011 року. “На нашу думку, недолугим було розраховувати на всебічне, масштабне обговорення тексту Концепції під час новорічно-різдвяних урочистостей”, - зазначається у зверненні.

Звернення підписали уповноважені представники Центру сприяння підприємницькій діяльності, ГО "Форум видавців", Центру політико-правових реформ, Всеукраїнської громадської організації «Не будь байдужим!», ГО «Центр UA», Донецької обласної організації ВГО «Комітет виборців України», Громадського комітету національної безпеки України, Громадського Руху «Відсіч» та ін. Всього підписантами данного звернення є представники 26 громадських ініціатив та організацій.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2010 р. Міносвіти виставив на своєму сайті для обговорення проект Концепції мовної освіти в Україні. За висновками ряду експертів, даний законопроект суттєво звужує використання української мови в загальноосвітніх закладах.