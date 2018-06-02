Як Молоді регіони Табачника “пікетувати” ходили

Молодим всюди у нас дорога, особливо, якщо ти – молодий регіонал. Міністерство освіти, яке неодноразово намагалися взяти штурмом незалежні студентські профспілки і яке залишалося зачиненим для них на усі замки, у вівторок надто легко здалося без бою. Анонсований мітинг всеукраїнської громадської організації "Молоді регіони" під стінами відомства плавно перетік у дружню бесіду її активістів із профільним міністром...

"Люди в синьому" почали збиратися під будівлею МОН близько опівдня. Зо два десятки небайдужих у куртках фірмового партійного кольору прийшли на мирну демонстрацію не з пустими руками. Свої зауваження щодо якості вищої освіти вони виклали в листах Януковичу.

– До акції долучилися 43 тисячі студентів із 172 вишів України. Ми розсилали анкети по всіх регіонах і областях. Там збиралися за звичайними студентськими партами і висловлювалися щодо питань корупції, описували пропозиції щодо вартості навчання та окреслювали проблеми, які потребують негайного вирішення, – не міг нахвалитися пікетом його координатор Андрій Кучер.

Кожен такий лист "Молоді регіони" старанно загорнули у конверт. В один із них зазирнув і УНІАН.

"Шановний Вікторе Федоровичу! Користуючись нагодою, хочу висловити вдячність за ваше особисте сприяння у скасуванні додаткових платних послуг для студентів у вищих навчальних закладах". Від слів подяки одразу до справи: "Як відомо, зараз іде активна робота по напрацюванню пропозицій щодо реформування системи вищої освіти – готується нова редакція проекту закону України "Про вищу освіту". Враховуючи вище зазначене хочу звернутися до Вас одночасно із проханням та пропозицією розглянути можливість врахувати моє бачення розв`язання найбільш важливих студентських проблем".

Початок вражає. Далі описуються ті самі проблеми: брак місць у гуртожитках, зависока плата за навчання й замала стипендія.

Утім, як виявилося, писати студенти вміють краще, ніж говорити. Ті, що зібралися під МОН, на силу пригадували, навіщо зверталися до гаранта: "Нє, ну піднімали проблеми, з якими стикаємося щодня" або "А ми пам`ятаємо? Запитайте в когось іншого".

Студент четвертого курсу Максим виявився більш говірким. Підтримати своїх він приїхав з Івано-Франківська. Розповів, в листі просив Президента поповнити студентський бюджет.

– Стипендії у 660 гривень ледь-ледь вистачає, цього замало, – пожалівся він.

– А хто ж оплатив тобі квиток до столиці?

– М-м... квиток? Як би я... я сам, – не одразу знайшовся студент.

Мерзнути під вікнами відомства "Молодим регіонам" не довелося. За півгодини стало зрозуміло: на них тут чекали. Запросити студентів до приміщення хіба що без хліба-солі вийшов директор департаменту вищої освіти Микола Фоменко.

– Я, по-перше, хочу привітати вас зі святом! З цим романтичном святом і те, що ви прийшли саме до міністерства освіти у цей день є добрим знаком. Адже скоріше за все багато молодих громадян в Україні думають так само, як і ви. Разом ми робитимемо гарні справи. Я хотів би запросити ваших представників на зустріч із міністром освіти, науки, молоді та спорту Дмитром Табачником, – виголосив він.

Поручкавшись з урядовцем, активісти зайшли усередину. Міністр приєднався до всіх за хвилину.

Почав з лекції про Тетянин День, "просвітив" усіх, заглиблившись в історію свята й не забув додати, що студентство – "золотий фонд держави", ба, більше – "потенціал майбутньої національної еліти". На цьому "пряники" у чиновника не закінчилися:

– У 2010 активізувалася студентська наукова робота, у березні на першості світу з програмування у США відбувався чемпіонат молодих програмістів, і наша команда перемогла. У липні в республіці Іран на XI міжнародній студентській олімпіаді з математики наші студенти вибороли одну золоту, одну срібну та дві бронзові медалі, а на третій міжнародній студентській олімпіаді з хімії – золото та бронзу...

У цей момент один з фотографів не втримався на ногах і мало не впав, зачепившись за дошку позаду міністра. Той миттєво відреагував: "Обережно! Ніхто в День Святої Тетяни не має бути травмований!" і далі продовжив свій монолог.

Закінчивши перелік здобутків "золотого фонду", Табачник нарешті згадав і про тих, хто сидів навпроти.

– Я хотів би подякувати ВГО "Молоді регіони" за те, що вони виявили ініціативу зібрати такий унікальний соціологічно-репрезентативний (?) масив побажань і бачень студентства щодо розвитку вищої освіти і подальшого розвитку нашої держави, – підкреслив він.

Перейшли до запитань. На них головний освітянин країни відповідав довго й розлого. Коли ж студенти поцікавилися, чи отримають відповіді на свої листи, Табачник завагався: "Ви знаєте, якщо ми посадимо міністерство писати 43 тисячі відгуків, воно близько півроку нічим іншим не зможе займатися".

Щоправда, потім пообіцяв, на кожну групу питань таки підготують узагальнені відповіді.

Така гостинність міністра здивувала. До цього він жодного разу не тільки не запрошував протестувальників до зали колегії, але навіть не виходив до них на двір. Журналісти поцікавився в урядовця, чому для "Молодих регіонів" він зробив виняток.

– Тому що сьогодні є предмет для конструктивної розмови, а обговорювати плітки і вигадки у мене немає часу, – відрубав він.

У незалежній студентській профспілці "Пряма дія" акцію розцінили як фарс.

"Коли молодіжка правлячої партії привселюдно вимагає чогось від своїх керівників – це просто смішно. Врешті-решт це можна вирішити кулуарно й не робити подібних вистав. Це просто гра на публіку і все", – зазначив в активіст профспілки Андрій Мовчан.

Там також нагадали, що їхні представники разом із потужною підтримкою вже готуються вийти на барикади. 31 січня під комітетами Верховної ради студенти протестуватимуть проти прийняття законопроекту “Про вищу освіту”, скорочення державного замовлення у вищих навчальних закладах та за впровадження реальної університетської автономії.

– Наша акція проходитиме без жодної партійної символіки. Якщо хтось порушить це правило, то його визнають провокатором й не допустять до демонстрації, – зауважив Мовчан.

Наталя Овсієнко

Фото "Лівого берега"