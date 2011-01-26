Влада Києва визначила напрямки розвитку освіти

Столична влада визначила пріоритетні напрямки розвитку освіти на 2011 рік. Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва на 2011 рік значну увагу буде приділено збільшенню потужностей навчальних закладів. Це пов’язано, у першу чергу, з інтенсивністю житлової забудови міста та зростанням чисельності дошкільнят і школярів, яке очікується у найближчі роки.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

За його словами, зокрема, планується завершити роботи з реконструкції середньої загальноосвітньої школи №11 на вул. Алма-Атинській у Дніпровському районі та ввести в дію 4 дитячі садочки у Дарницькому, Святошинському та Деснянському районах. Продовжуватимуться роботи з будівництва та реконструкції ще 7 навчальних закладів.

Також Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста передбачено ряд заходів, спрямованих на забезпечення належних умов перебування дітей у школах, позашкільних установах, дитячих садочках, подальше поліпшення їх технічної та методичної бази. Мова йде, у першу чергу, про інформатизацію та комп’ютеризацію навчального процесу, забезпечення шкіл сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, проведення капітальних та поточних ремонтів, оновлення харчоблоків.

Працюватимуть цього року і над підвищенням якості навчально-виховного процесу. Це і забезпечення дитячих садочків необхідними навчально-методичними матеріалами, і поповнення бібліотечних фондів закладів освіти тощо.

Л.НОВОХАТЬКО відзначив, що у рамках Програми передбачено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, а також 5-11 класів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з родин, що належать до соціально-вразливих категорій суспільства; забезпечення навчальних закладів медичними препаратами та засобами для надання першої невідкладної медичної допомоги .

Значну увагу цього року приділятимуть підвищенню престижу професійно-технічної освіти. Заступник голови КМДА також додав, що планується удосконалити мережу професійно-технічних навчальних закладів відповідно до потреб міста, вимог ринкових економічних відносин, інтересів і запитів населення.