Учні 14 кримських шкіл відпочивають через карантин

На теперішній час в Криму у зв`язку із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції призупинено роботу 14 загальноосвітніх шкіл, повідомляє “Е-Крим” з посиланням на Кримську санітарно-епідеміологічну станцію.

Так, по одній школі закрито в Ялті, Чорноморському та Роздольненському районах. П`ять шкіл закрито в Красноперекопську, шість шкіл закрито в Армянську.

Як раніше повідомляло кримське агентство, минулого тижня на карантин було закрито декілька класів у школах Ялти, всі школи в Армянську та Севастополі.