На Волині для дітей-сиріт зібрали майже 200 тис. грн.

На Волині під час 17-го Різдвяного церковного благодійного концерту для дітей-сиріт зібрали 198 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.

Концерт відбувся учора, 25 січня, у великому залі кінотеатру «Промінь». Завтра, 27 січня, зібрані кошти будуть розділені між дитячими закладами Волині.

Родзинкою концерту стало театралізоване дійство, яке підготували учасники православного юнацького клубу, що діє при Волинській єпархії УПЦ. «Пастирям», які прямували до Віфлеєму, аби побачити Спасителя, довелось долати людські вади, які були втілені на сцені в «гордині», «осудженні», «скупості», «ненажерливості», «заздрості», «марнославстві» та «зневірі», розповіли в прес-службі.

Загалом концерт відвідали близько трьох тисяч волинян. Ще до нього люди приносили свої пожертви для дітей-сиріт області.

Як повідомляв УНІАН, минулого року під час такого концерту було зібрано 160 тис. грн.