Студенти Євпаторії захотіли створити молодіжний парк

Міський студентська рада Євпаторії має намір закласти молодіжний студентський парк, повідомляє "Е-Крим".

За даними прес-служби виконкому Євпаторійської міськради, відповідне рішення було ухвалене в ході засідання студентської ради, на якому були присутні представники вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста. Створенням парку студенти вирішили «внести свій внесок в озеленення та благоустрій Євпаторії».