Студенти Євпаторії захотіли створити молодіжний парк
15:12, 26 січня 2011Освіта
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Буде їх внеском в озеленення міста
Міський студентська рада Євпаторії має намір закласти молодіжний студентський парк, повідомляє "Е-Крим".
За даними прес-служби виконкому Євпаторійської міськради, відповідне рішення було ухвалене в ході засідання студентської ради, на якому були присутні представники вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста. Створенням парку студенти вирішили «внести свій внесок в озеленення та благоустрій Євпаторії».
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