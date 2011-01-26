На харчування севастопольського школяра передбачили лише 3 грн

За словами начальника управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КРУГЛОВА, сьогодні на харчування дітей у шкільних їдальнях передбачено всього 3 грн.

Як повідомляють "Новости Крыма", про це С.КРУГЛОВ повідомив на сесії міськради 20 січня, відповідаючи на відповідне питання депутатів.

За словами начальника управління освіти і науки, норматив зі шкільного харчування становить 6,18 грн. «Для того, щоб забезпечити нам цей норматив, в бюджеті додатково треба виділити 8,5 мільйонів гривень. Якщо наші депутати зможуть це питання вирішити, було б добре. А на сьогоднішній день ми робимо все, щоб підтримати наших маленьких учнів 1-4 класів. Ми будемо пропонувати їм сніданок вартістю 3 гривні. Це буде чай, або сік, або молоко і булочка » , - звернувся чиновник до міськради.

За інформацією кримської агенції новин,сьогодні заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР заявила, що влада Севастополя має намір переглянути суму, передбачену в міськбюджеті на поточний рік на харчування школярів.

Водночас, за її словами, ця сума буде переглянута після закінчення шести або дев`яти місяців, в залежності від наповнюваності міського бюджету. «Сьогодні на сніданки учням 1-4 класів виділяється з бюджету стільки, скільки є в бюджеті, але ми сподіваємося, що бюджет буде виконуватися, і ця цифра стане більше», - зазначила І. ЦОКУР.