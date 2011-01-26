У РФ в 2011 на "бюджет" у виш зможуть вступити більше випускників

Число бюджетних місць на першому курсі російських вузів в поточному році збільшиться з розрахунку на одну тисячу випускників 11-х класів на 20 - до 438. Як пишуть РИА-Новости, про це повідомила у вівторок директор Департаменту профосвіти Міністерства освіти та науки РФ Тетяна ДАВИДЕНКО на засіданні колегії міністерства.

Водночас російське інформагентство відзначає, що у минулому році глава відомства Андрій ФУРСЕНКО заявляв, що будуть розроблені критерії реорганізації вузів РФ, які не відповідають нормам і вимогам освіти. За його словами, є ряд вузів, які не набирають на бюджетні місця або набирають не дуже підготовлених людей. Навчання студентів на бюджетних місцях обходиться державі в середньому в 70 тисяч рублів на рік, однак у деяких вузах плата за навчання істотно менше.

"У 2011 році число очних бюджетних місць зросте до 438 у розрахунку на тисячу випускників 11-х класів", - цитує Т.ДАВИДЕНКО прес-служба міністерства, уточнюючи, що в минулому році даний показник складав 418 місць.

Крім того, планується, що кількість бюджетних місць у закладах вищої професійної освіти за програмами підготовки бакалавра і спеціаліста на 2011 рік складе 431 тис. (365,9 тис. місць за програмами підготовки бакалаврів і 65,2 тис. місць за програмами підготовки фахівців), у тому числі за очною формою - 331,7 тис. місць.

Т.ДАВИДЕНКО додала, що в поточному році третина від бюджетного прийому до магістратури припаде на Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова, Санкт-Петербурзький державний університет, сім федеральних і 29 національних дослідницьких університетів.

У 2011 році також планується скоригувати контрольні цифри в аспірантуру очної форми навчання. За словами глави Департаменту державної науково-технічної політики та інновацій Міністерства освіти та науки РФ Олександра НАУМОВА, загальне зменшення складе 15% (3,3 тисячі чоловік). Для докторантури зменшення складе 2,3% (33 людини). Для інтернатури збільшення становитиме - 21,9% (3,9 особи), а для ординатури - 7,9% (443 осіб).

В останні роки Міністерство освіти та науки, враховуючи дисбаланс між потребами економіки та обсягами підготовки фахівців, скорочує обсяги підготовки студентів по ряду гуманітарних дисциплін, відзначають РИА-Новости.