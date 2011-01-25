Табачнику передали 43 тис. листів студентів до Януковича

Сьогодні, 25 січня п.р. активісти ВМГО «Молоді регіони» зустрілись з Міністром освіти і науки, молоді та спорту Дмитром ТАБАЧНИКОМ і передали йому 43 тис. листів від студентів вищих навчальних закладів з усієї України для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

У листах, як пояснили учасники зустрічі, студенти виклали свої побажання та пропозиції з питань розвитку та вдосконалення системи освіти, а також перерахували головні, на їх думку, проблеми вищої школи.

Д. ТАБАЧНИК подякував активістам за конструктивний діалог та предметно поспілкувався з учасниками зустрічі.

Основні питання, з якими студенти сьогодні звернулись до Міністра, стосувались, перш за все, виробничої практики, матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних закладів, а також працевлаштування молодих спеціалістів.

Д. ТАБАЧНИК впродовж години спілкувався зі студентами. Він окреслив коло питань, вирішення яких сьогодні для Міністерства є першочерговим завданням, а також зауважив, що побажання та пропозиції, про які йдеться у листах студентів, будуть враховані в подальшій роботі.

На запитання, коли студентам чекати відповідей, Д.ТАБАЧНИК зазначив, що на кожну з груп питань будуть готуватися узагальнені відповіді.