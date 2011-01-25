Київ та Баку співпрацюватимуть у системі шкільної освіти
18:36, 25 січня 2011Освіта
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Щодо впровадження інформаційних технологій
У січні цього року планується підписання Угоди про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та Департаментом освіти м. Баку, зокрема, у галузі впровадження інформаційних технологій у системі шкільної освіти.
Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міскдержадміністрації про результати зустрічі Надзвичайного та Повноважного посла Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулли ЯДУЛЛИ оглу МАДАТЛИ з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, що відбулась в Києві.
О.ПОПОВ наголосив, що Київ зацікавлений у підтримці та розвитку двосторонніх відносин між двома державами.
Між іншим, сторони висловили зацікавленість у розвитку міжкультурних зв’язків – проведенні Днів Києва у Баку.
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