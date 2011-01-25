У школах Харкова провели відкритий урок «Ми - господарі Євро-2012»

25 січня 2011 року з нагоди 500 днів по початку Євро-2012 у Харкові відбувся загальноміський відкритий урок "Ми - господарі Євро-2012" для учнів 10-11 класів харківських шкіл.

Як повідомили УНІАН в Департаменті у справах інформації та зв`язків з громадськістю Харківської міської ради, в уроці взяли участь близько 1700 старшокласників з усіх шкіл Харкова.

Під час уроку школярі дізнались про історію Євро, історію вибору України та Харкова місцем проведення матчів чемпіонату, про підготовку держави і міста до цього спортивного форуму. Крім того, були продемонстровані промо-ролики про українські та польські міста, які приймають Євро, а також відеофільм про підготовку до нього Харкова, зроблений Департаментом з питань підготовки до Євро-2012. Завершила урок вікторина на тему «Євро-2012».

Захід був організований Департаментом з питань підготовки до Євро-2012 з футболу спільно з Департаментом освіти Харківської міськради.

Директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, який перебуває сьогодні у Харкові з робочим візитом, відзначив, що відкритий урок «Ми – господарі Євро-2012» є успішною харківською ініціативою.

«Я буду радий поділитися всією інформацією, що є у мене, з молодими людьми, що зібралися в залі, і маю намір звернути їх особливу увагу на можливість стати учасником волонтерського руху, допомогти місту найбільш гідно прийняти у себе матчі футбольного форуму», - підкреслив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.