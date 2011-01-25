У тернопільській школі четверо учнів захворіли на жовтуху

У Тернополі в ЗОШ №16 четверо учнів з другого та третього класів захворіли на жовтуху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час сьогоднішнього засідання надзвичайної протиепідемічної комісії (НПК) при міській раді начальник міського управління охорони здоров’я Ольга ЯРМОЛЕНКО. Вона запевнила, що ситуація в школі контрольована. «Але оскільки серед батьків почалася паніка, завтра за участю членів НПК з ними будуть проведені збори. Ми пояснимо, що гепатит А – це банальна кишкова інфекція, треба просто частіше мити руки», – сказала О.ЯРМОЛЕНКО.

Вона додала, що учні, які контактували із хворими, харчуються в окремій частині їдальні, для них видають окремий посуд.

«Під час зборів ми також запропонуємо провести вакцинацію за кошти міської ради. Вакцини закупимо стільки, скільки батьків погодяться на вакцинацію їхніх дітей», – сказала О.ЯРМОЛЕНКО.

За даними завідуючої епідвідділом міської санстанції Богдани КОЗЯР, наразі дітей школи щодня обстежують лікар та медсестра. Такі обстеження триватимуть вподовж інкубаційного періоду збудника хвороби – 35 днів з часу останнього зафіксованого факту захворювання.

Перша дитина, розповіла Б.КОЗЯР, захворіла 22 грудня, заразившись у родича в селі. Згодом 13 січня захворів однокласник хлопця, ще двоє учнів захворіли 19 та 24 січня. Троє дітей зараз госпіталізовані, один потрапив до лікарні в стані середньої тяжкості, однак з позитивною динамікою одужання. Першого потерпілого уже виписали з лікарні, він повернувся до навчання.

«Ця інфекція не передається повітряно-крапельним шляхом, тому потреби закривати класи на карантин немає. У школі ведеться строгий контроль за дотриманням звичайних правил гігієни, зокрема, щоб діти мили руки тощо», – сказала Б.КОЗЯР.

За її прогнозом, госпіталізованих дітей випишуть з лікарні до 3 тижнів.

Члени НПК також розраховують, що завтрашні збори зменшать панічні настрої у батьків, оскільки окремі з них після появи інформації щодо росту захворюваності на жовтуху перестали пускати дітей до школи.