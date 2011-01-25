У Дніпропетровську посадовці вишу привласнили понад 100 тис. грн.

У Дніпропетровську посадовці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за підробленими документами при допомозі „міфічних” студентів привласнили понад 100 тис. грн. з держбюджету. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Прокурорська перевірка, яка проводилася в січні п.р. встановила, що в 2007 р. службові особи зазначеного вишу склали понад 30 завідомо неправдивих договорів на цільову підготовку спеціалістів.

Відповідно до умов договорів, прийняті до закладу на навчання фіктивні студенти вносили грошові кошти, як передплату за отримання освіти. Після цього протягом року службові особи академії нібито від імені цих студентів складали завідомо недостовірні заяви про повернення їм коштів, в зв’язку з відрахуванням з навчання. На підставі таких заяв здійснювалось реальне повернення коштів фіктивним студентам, які в подальшому передавали гроші службовим особам цього вишу.

Таким чином, академії, яка фінансується з державного бюджету України, було завдано шкоду на загальну суму 104 тис. грн.

За даним фактом 24 січня 2011 р. прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська порушила кримінальну справу за ч.4 ст.191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове слідство у кримінальній справі триває.