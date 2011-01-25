Київ оплатить медичну освіту 60 студентам

У рамках реформування галузі охорони здоров’я столична міськдержадміністрація розробила програму забезпечення медичними кадрами. Цього року з бюджету міста передбачають профінансувати навчання 60 студентам у Національному медуніверситеті імені Богомольця. На кожного затратять майже 15 тис. грн.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” (№11 (3836)).

За інформацією видання, для мережі амбулаторій сімейної медицини незабаром потрібно буде приблизно 1 тис. 200 спеціалістів. Оскільки їх немає, мерія розробила програму забезпечення лікарями.

В мерії підготовлено відповідний проект рішення Київради “Міська програма підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011—2017 роки”, яке вчора розглянула та схвалила профільна комісія Київради.

Як зазначає газета, в Україні це чи не перший випадок міського замовлення підготовки фахівців. “Цей проект, що започатковує КМДА, на сьогодні є першою програмою, коли міська влада оплачує навчання потрібних місту спеціалістів”, - зазначила зокрема очільник Головного управління охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО.

За її словами, в основному готуватимуть фахівців для первинної ланки медико-санітарної допомоги населенню. Це педіатри, лікарі “швидкої”, а також сімейні лікарі тощо. “Це ті кадри, яких найбільше потребує місто і допомога яких, в першу чергу, потрібна киянам”, - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Передбачається, що щорічно оплачуватимуть навчання 60 осіб. Перше замовлення зроблять одразу після ухвалення рішення Київрадою. Вже є домовленість із університетом. Причому до програми можуть потрапити не лише студенти першого курсу. В Головному управлінні кажуть, що зацікавлені в старшокурсниках, які якнайшвидше зможуть прийти на робочі місця.

Щодо того, як відбиратимуть студентів, Р.МОІСЕЄНКО повідомила, що нині прописують чіткий порядок відбору. Однак (для початку) можуть зробити опитування на предмет, хто хотів би стати таким фахівцем - учасником муніципальної програми. А вже серед охочих провести своєрідний кастинг. Водночас вона сказала, що найбільший шанс здобути медичну освіту за кошти міста мають діти працівників соціальної сфери. “Є чимало дітей медпрацівників чи, скажімо, вчителів, які б теж хотіли, за прикладом батьків, займатися цією справою. Проте саме в їхніх родинах недостатньо коштів для здобуття потрібного профілю вищої освіти. Тому ми готові підтримати і цих дітей”, - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2010 р. голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що в столиці вже наступного року планується відкрити від 50 до 100 амбулаторій сімейної медицини. О.ПОПОВ повідомив, що влада міста підписуватиме з лікарями угоди, якими передбачено основні функції та вимоги до фахівців, а також зобов’язання влади. В результаті такої співпраці має покращитися якість медичного обслуговування киян, вважає він.

29 листопада у Києві в Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 37-Б, на 2-му поверсі багатоповерхового житлового будинку розпочала роботу перша амбулаторія сімейної медицини. Отримати первинну медико-санітарну допомогу тут зможуть 3,5 тисячі дорослих мешканців мікрорайону ДВРЗ, а з часом планувалось організувати прийом і лікаря-педіатра.

В амбулаторії сімейної медицини є реєстратура, кабінет долікарського прийому, процедурний та оглядовий кабінети, кабінет прийому лікаря, ординаторська, роздягальня для пацієнтів.

Амбулаторія є структурним підрозділом Київської міської клінічної лікарні (КМКЛ) №11.