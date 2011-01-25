Без рішення громадськості українську школу в Донецьку не закриють

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯЧЕНКО запевнив, що без рішення громадськості українську школу №111 у Петровському районі міста не закриють.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції. «Я не закриваю школи. Ухвалить рішення громада, районна рада... Я ще раз доручу комісії з освіти міськради перевірити всі аргументи, які наводяться, і ухвалити остаточне рішення», - сказав мер з приводу нещодавніх протестів і хвилювань громадськості у зв`язку з намірами місцевої влади закрити в Петровському районі школу №111 з українською мовою навчання.

На доводи журналістів про те, що нещодавно батьки і учні цього навчального закладу провели пікет з вимогою не закривати їхню школу, яка, за інформацією Петровського райвідділу освіти визначена до закриття вже у вересні 2011 року, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відповів: «Я не знаю, яку школу закривають. У мене немає такої інформації, що школу № 111 закривають».

При цьому мер додав: «Працює комісія, депутати районної ради, депутати міської ради і комісія з освіти. Вони розглядають доцільність шкіл на території Петровського району, де найменше учнів. Це не визначає міський голова».

Крім того, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що в Донецьку влада має намір лише оптимізувати навчальний процес у школах.

«Ми не закриваємо, а оптимізуємо. Якщо в районі в діаметрі 450 метрів є 4 школи, які завантажені менш ніж на 50%, а окремі – менш ніж на 30%, то районна влада має право об`єднати кілька навчальних закладів і таким чином скоротити витрати. А кошти спрямувати на навчальні посібники, на технічну підтримку навчальних будівель», - пояснив міський голова.

Довідка УНІАН. За даними Донецького обласного управління освіти і науки в місті Донецьку в 2010-2011 навчальному році із 153 загальноосвітніх шкіл міста: 18 шкіл – це повністю навчальні заклади з державною мовою навчання і 16 шкіл, у яких відкрито класи з викладанням усіх предметів українською мовою. В цілому з 64 тис. 805 учнів шкіл Донецька українською мовою навчаються 17 тис. 205 чоловік, або 26,5% донецьких школярів.