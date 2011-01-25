В Одесі знайшли неліцензійний університет

При перевірці Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету інспектори Управління освіти та науки Одеської облдержадміністрації встановили, що насправді ВНЗ є громадською організацією й не має встановлених законом ліцензій та сертифікатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднила сьогодні начальник Відділу по роботі з ВНЗ Управління освіти та науки ОДА Ольга ЖУРАВЛЬОВА.

За її словами, в Одеській області функціонують 19 державних і 3 приватних ВНЗ, що видають випускникам дипломи встановленого зразка.

Що стосується документа про освіту, видаваного ректором Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету, то «диплом цього ВНЗ не відповідає державному зразку. З урахуванням цього у випускників можуть виникнути проблемні ситуації при прийомі на роботу за обраною спеціальністю».