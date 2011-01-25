Польський міністр розповість, як нам приєднатися до європейського академічного простору

2 лютого в конференц-залі УКУ відбудеться зустріч з професором, ректором Вроцлавського технологічного університету Тадеушем Лютим та міністром науки і технологій інформаційного суспільства Польщі, професором Інституту фізики ПАН, дорадником мера Вроцлава з питань дослідницької політики Єжи Лянґером.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації та зовнішніх зв’язків УКУ, під час візиту йтиметься про реалізацію проектів у рамках східного партнерства, зокрема, про включення України у європейський академічний простір. Також 2 лютого професор Єжи Лянґер прочитає в УКУ відкриту лекцію на тему сучасної європейської наукової політики.

«Тадеуш Лютий є Президентом Конференції Ректорів академічних шкіл Польщі, членом Ради європейської асоціації університетів, – розповів історик, професор УКУ Ярослав Грицак. – Він також є великим прихильником українсько-польської співпраці, зокрема між Львовом та Вроцлавом. Тадеуш Лютийє ініціатором налагодження академічної українсько-польської кооперації, яка буде створена на базі Українського католицького університету, тому його візит дотичний до цієї тематики».

Єжи Лянґер є членом Ради Академії Європи, Американського фізичного товариства і почесним віце-президентом «Euroscience». П’ять років був радником президента Польської академії наук, а у 2005 році – заступником міністра науки Польщі. Автор близько 250 наукових робіт і доповідач на великих конференціях з фізики, має більше 100 доповідей і лекцій з питань європейської та польської політики в галузі науки.