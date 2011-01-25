Табачник: законопроект про вищу освіту законодавчо внормує ЗНО

Новий законопроект про вищу освіту вперше в Україні пропонує законодавчо внормувати процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це міністр освіти України Дмитро Табачник заявив під час брифінгу в міністерстві.

“Сьогодні цієї процедури (ЗНО – УНІАН) не визначено в жодному законодавчому акті. А закон передбачає, що вступ буде відбуватися на підставі атестату про повну середню освіту, ЗНО і випробування: творче або мотиваційне есе, як це робиться в Оксфорді, Кембриджі, Гарварді”, – повідомив Д. Табачник.

За словами міністра, творче есе буде проводитися за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Також він зазначив, що цим законопроектом розширюється автономія університетів та збільшується їх відповідальність за якість освіти і додав, що критикувати закон, який ще не прийнятий, некоректно.

“Взагалі, на мою думку, вищим рівнем невігластва є критикувати те, над чим ще не завершена робота. Ви знаєте, кому за народним прислів`ям, не показують пів-роботи. Згадайте, це дуже просте прислів`я”, – наголосив міністр.

Д. Табачник також зазначив, що до проекту нового закону про вищу освіту вже надійшло 3,5 тисячі зауважень та пропозицій. Наразі проект закону знаходиться на стадії обговорення громадськості.